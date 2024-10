Ilgiorno.it - I Piccoli Martiri di Gorla. Emozione per gli 80 anni. In attesa dell’istituzione della giornata del ricordo

(Di lunedì 21 ottobre 2024) No, non è stato unversario come gli altri. Quest’anno cadevano gli 80dalla strage dei “di“, i 184 alunniscuola elementare “Francesco Crispi”, morti il 20 ottobre 1944 in seguito a un bombardamento aereo alleato sul quartiere alla periferia nord di Milano durante la Seconda guerra mondiale. Alla tradizionale cerimonia davanti al Monumento che ricorda quegli sfortunati bambini, quest’anno si sono sommate una serie di importanti iniziative. Lo scorso 25 settembre il ministeroCultura, su proposta del Comune, ha dichiarato "di interesse culturale" il Monumento ossario di Remo Brioschi realizzato sul terreno dove sorgeva a scuola. Il 14 ottobre, poi, il presidenteRepubblica ha reso il suo omaggio istituzionale e personale ai giovani