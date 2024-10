Lanazione.it - Fabo ancora ko nell’ultimo quarto. Aukstikalnis show, Roseto in festa

(Di lunedì 21 ottobre 2024)75 Liofilchem 78MONTECATINI: Benites 3, Chiera 18, Natali 6, Arrigoni 6, Klyuchnyk 4, Dell’Uomo 10, Sgobba 9, Mastrangelo 2, Trapani 17, Giannozzi ne, Aminti ne, Fernandez Lang ne. All. Barsotti. LIOFILCHEM: Traini 12, Guaiana 13,21, Sacchetti, Tsetseroukou 8, Tiberti 10, Durante 4, Pastore 5, Dell’Osto 5, Zanier ne, Stankovic ne. All. Gramenzi. Arbitri: Spessot e Occhiuzzi. Parziali: 20-14, 41-35, 62-53. È stata una gara diversa rispetto a quella di settembre in Supercoppa, ma la Liofilchemha trovato comunque il modo di portarsela a casa: non è bastato allaessere per 35 minuti su 40 sopra nel punteggio e nemmeno il +12 di inizioperiodo, alla fine trionfa Gramenzi che ringrazia uno strepitosoche nel finale ha segnato 11 punti di fila e l’ha vinta di fatto da solo. La cronaca.