È single? Meno Tre | fan impazziti per Lorenzo | Guarda

Lunedì 21 ottobre è andata in onda una nuova puntata di Reazione a catena, il quiz show di rai 1 condotto da Pino Insegno. Tornano i Meno Tre, il trio composto da Albrto, Lorenzo e Stefano. Loro provengono da Pinerolo (in Piemonte) e amano il curling. A sfidare i campioni ci sono gli Imbucati a Catena, un team formato da Felice, Carlo e Andrea. Ma i Meno Tre sono troppo forti e si laureano campioni di Reazione a catena per la settima volta. I tre arrivano all'Ultima catena con un montepremi di tutto rispetto: ben 130mila euro. Ma come sappiamo, questo bottino è destinato a scendere nel corso della mache. Giunti all'Ultima parola - e dopo aver acquistato il Terzo elemento - ai Meno Tre sono rimasti soli 4.063 euro. Per portarseli a casa dovevano trovare una parola che facesse da collegamento tra "Numero" e "Web".

