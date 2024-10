Ddl concorrenza: Pd, 'da FdI nuova tassa Meloni su ricariche telefonini' (Di lunedì 21 ottobre 2024) Roma, 21 ott (Adnkronos) - "FdI ritiri subito l'emendamento che reintroduce l'odiosa tassa di due euro sulle ricariche dei telefonini. Una scelta incomprensibile: la crisi delle Tlc deve essere affrontata guardando al futuro e non certo al passato. E i costi non possono ricadere sui consumatori". Così i deputati democratici Andrea Casu, Vinicio Peluffo e Silvia Roggiani commentano l'emendamento presentato da FdI al Ddl concorrenza. Liberoquotidiano.it - Ddl concorrenza: Pd, 'da FdI nuova tassa Meloni su ricariche telefonini' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Roma, 21 ott (Adnkronos) - "FdI ritiri subito l'emendamento che reintroduce l'odiosadi due euro sulledei. Una scelta incomprensibile: la crisi delle Tlc deve essere affrontata guardando al futuro e non certo al passato. E i costi non possono ricadere sui consumatori". Così i deputati democratici Andrea Casu, Vinicio Peluffo e Silvia Roggiani commentano l'emendamento presentato da FdI al Ddl

