Cresce l’export di vini italiani negli Stati Uniti | i dati del primo semestre 2024

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il mercatocolo italiano continua a ottenere risultati straordinari, che si confermano come la principale destinazione perdi. Ipiù recenti, presentati in occasione della prima edizione deltaly Usa a Chicago, rivelano un incremento significativo delle vendite neldel, con un valore di 939 milioni di euro. Questo rappresenta il 29% delle vendite globali, evidenziando una crescita continua e sorprendente per un settore che ha saputo adattarsi e rispondere alle sfide del mercato. IsuldiSecondo i calcoli effettuati dall’Osservatorio Federin collaborazione con Nomisma, le esportazioni dihanno registrato un aumento del 4,7% in valore e del 2,5% in volume rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.