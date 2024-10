Confagricoltura e Reale Mutua insieme per “Agricoltura 100” (Di lunedì 21 ottobre 2024) All’edizione 2025 di ConfAgricoltura e Reale Mutua tante novità sulla sostenibilità delle imprese agricole italiane Al via l’edizione 2025 dell’indice Agricoltura 100, l’iniziativa di Reale Mutua e ConfAgricoltura dedicata a supportare e valorizzare l’impegno delle imprese agricole italiane sul fronte della sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Agricoltura 100, attraverso il Rapporto finale elaborato da MBS Consulting sulla base dell’indagine, fornisce un quadro altamente dettagliato del settore primario italiano partendo dall’esperienza diretta delle aziende su alcuni asset. I principali sono l’innovazione come fattore di sostenibilità e l’impatto di quest’ultima sui risultati economici; la tecnologia e la ricerca applicata in campo, l’Agricoltura 4. Impresaitaliana.net - Confagricoltura e Reale Mutua insieme per “Agricoltura 100” Leggi tutta la notizia su Impresaitaliana.net (Di lunedì 21 ottobre 2024) All’edizione 2025 ditante novità sulla sostenibilità delle imprese agricole italiane Al via l’edizione 2025 dell’indice100, l’iniziativa didedicata a supportare e valorizzare l’impegno delle imprese agricole italiane sul fronte della sostenibilità ambientale, sociale ed economica.100, attraverso il Rapporto finale elaborato da MBS Consulting sulla base dell’indagine, fornisce un quadro altamente dettagliato del settore primario italiano partendo dall’esperienza diretta delle aziende su alcuni asset. I principali sono l’innovazione come fattore di sostenibilità e l’impatto di quest’ultima sui risultati economici; la tecnologia e la ricerca applicata in campo, l’4.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Caso Agricat - Confagricoltura sui rimborsi post alluvione : "Situazione complessa e reale - frutto delle scelte del governo" - "Comprendiamo politicamente la levata di scudi in difesa del Ministro Lollobrigida da parte dei partiti di maggioranza, ma sul caso Agricat non c’è nessuna fake news diffusa, piuttosto promesse non mantenute come certificano le novemila Pec inviate dal Fondo agli agricoltori che hanno subito... (Forlitoday.it)

Caso Agricat - Confagricoltura sui rimborsi post alluvione : "Situazione complessa e reale - frutto delle scelte del governo" - "Comprendiamo politicamente la levata di scudi in difesa del Ministro Lollobrigida da parte dei partiti di maggioranza, ma sul caso Agricat non c’è nessuna fake news diffusa, piuttosto promesse non mantenute come certificano le novemila Pec inviate dal Fondo agli agricoltori che hanno subito... (Cesenatoday.it)