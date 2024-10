Caos trasporti Di Genesio Pagliuca eBonanni | Chiediamo audizione azienda per la risoluzione dei problemi

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Fiumicino, 21 ottobre 2024 – “Dopo i recenti disagi causati dai ritardi nei pagamenti degli autisti, il trasporto pubblico locale del Comune di Fiumicino continua a essere fonte di gravi. A destare particolare preoccupazione è una serie di segnalazioni ricevute da alcuni genitori riguardanti la sicurezza degli studenti che lo utilizzano”. Lo dichiarano in una nota stampa Ezio Di, capogruppo PD e Barbara Bonanni, capogruppo Sinistra Italiana e Reti Civiche e vicepresidente Commissione. “Nei giorni scorsi -proseguono – per quanto riferito dagli utenti sui social, un mezzo della società Trotta in servizio avrebbe subito lo scoppio della gomma. Inoltre, da diversi giorni alcuni mezzi, in particolare quelli della navetta numero 5, presentano diversitecnici dovuti al sovraccarico di studenti, specialmente all’uscita da scuola.