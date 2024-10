"Berlinguer ti voglio bene" nel giorno del compleanno di Roberto Benigni (Di lunedì 21 ottobre 2024) Domenica 27 Ottobre dalle ore 20.00 a pochi giorni dall’uscita dell’attesissimo “Berlinguer – La grande ambizione” con Elio Germano riproponiamo la proiezione di Berlinguer Ti voglio bene presso la nostra nuova location in Via dei Serragli 51 a Firenze con il più cult dei film toscani con un Firenzetoday.it - "Berlinguer ti voglio bene" nel giorno del compleanno di Roberto Benigni Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Domenica 27 Ottobre dalle ore 20.00 a pochi giorni dall’uscita dell’attesissimo “– La grande ambizione” con Elio Germano riproponiamo la proiezione diTipresso la nostra nuova location in Via dei Serragli 51 a Firenze con il più cult dei film toscani con un

