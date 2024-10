Basket, Serie A2 2024/2025: Spanghero e Johnson trascinano Rieti, Brindisi battuta in rimonta (Di lunedì 21 ottobre 2024) Rieti vince in rimonta contro Brindisi nella sesta giornata della Serie A2 2024/2025 di Basket e raggiunge Rimini e Cantù in testa alla classifica a quota cinque vittorie. Una partita dai due volti, quella che è andata in scena al PalaSojourner, con la formazione pugliese che chiude il primo tempo sul +12 (27-39), cominciando anche ad accarezzare quella che sarebbe stata la seconda vittoria in campionato, dopo quella ottenuta due turni fa contro Forlì. Ma gli uomini di coach Rossi accorciano nel terzo quarto, tenendo aperta la partita. Nell’ultimo parziale, Brindisi sembra in grado di poter allungare di nuovo, toccando il +9, ma la tripla di Spanghero (13 punti, 4/6 da tre) e il gioco da tre di Piunti riportano Rieti a -1 (67-68). Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)vince incontronella sesta giornata dellaA2die raggiunge Rimini e Cantù in testa alla classifica a quota cinque vittorie. Una partita dai due volti, quella che è andata in scena al PalaSojourner, con la formazione pugliese che chiude il primo tempo sul +12 (27-39), cominciando anche ad accarezzare quella che sarebbe stata la seconda vittoria in campionato, dopo quella ottenuta due turni fa contro Forlì. Ma gli uomini di coach Rossi accorciano nel terzo quarto, tenendo aperta la partita. Nell’ultimo parziale,sembra in grado di poter allungare di nuovo, toccando il +9, ma la tripla di(13 punti, 4/6 da tre) e il gioco da tre di Piunti riportanoa -1 (67-68).

