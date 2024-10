Gaeta.it - Assunta Marcaurelio di Capistrello protagonista a Uomini e Donne: ecco la sua storia

(Di lunedì 21 ottobre 2024), una giovane di 29 anni originaria di, ha fatto il suo debutto nel noto programma televisivo "" durante la puntata andata in onda su Canale 5. La sua partecipazione ha immediatamente catturato l'attenzione non solo del tronista Mario Cusitore, ma anche dei telespettatori affezionati alla trasmissione condotta da Maria De Filippi. Questa nuova avventura disi inserisce in un contesto di continua ricerca dell'amore, tipica del format, ma porta con sé anche una forte rappresentanza della sua terra d'origine. Chi èe le sue aspirazioni Nata e cresciuta a, un comune che fa parte della provincia dell'Aquila,ha scelto di intraprendere la carriera di personal shopper e lavora in un negozio di abbigliamento per donna ad Avezzano, una città vicina.