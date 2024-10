Arrestato un cittadino afgano per violenza sessuale a Roma: ecco i dettagli sull’accaduto (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un caso di violenza sessuale ha scosso la capitale, con l’arresto di un cittadino afgano di 34 anni, avvenuto nella mattinata del 18 ottobre. Gli agenti del Commissariato Celio hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Roma. Le indagini hanno rivelato un inquietante episodio risalente allo scorso 23 luglio, riguardante una donna di origini colombiane impegnata nell’attività di meretricio. L’incontro che si trasforma in violenza I fatti si sono svolti quando la donna ha pubblicato un annuncio su un sito di incontri, fissando un incontro a pagamento per prestazioni sessuali. Il contatto avvenne con l’uomo che, dopo aver richiesto un incontro, si presentò presso l’abitazione della donna. Gaeta.it - Arrestato un cittadino afgano per violenza sessuale a Roma: ecco i dettagli sull’accaduto Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un caso diha scosso la capitale, con l’arresto di undi 34 anni, avvenuto nella mattinata del 18 ottobre. Gli agenti del Commissariato Celio hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di. Le indagini hanno rivelato un inquietante episodio risalente allo scorso 23 luglio, riguardante una donna di origini colombiane impegnata nell’attività di meretricio. L’incontro che si trasforma inI fatti si sono svolti quando la donna ha pubblicato un annuncio su un sito di incontri, fissando un incontro a pagamento per prestazioni sessuali. Il contatto avvenne con l’uomo che, dopo aver richiesto un incontro, si presentò presso l’abitazione della donna.

