Armato di coltello minaccia i vigili e danneggia auto di servizio (Di lunedì 21 ottobre 2024) In evidente stato di alterazione si è scagliato contro gli agenti della polizia locale, minacciati con un coltello. Un 36enne bosniaco, alla fine, è stato arrestato.Con un coltello minaccia i vigiliSecondo quanto ricostruito, nella notte tra sabato e domenica, in zona Colosseo, il 36enne Romatoday.it - Armato di coltello minaccia i vigili e danneggia auto di servizio Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) In evidente stato di alterazione si è scagliato contro gli agenti della polizia locale,ti con un. Un 36enne bosniaco, alla fine, è stato arrestato.Con unSecondo quanto ricostruito, nella notte tra sabato e domenica, in zona Colosseo, il 36enne

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Armato di coltello minaccia i poliziotti - ucciso a Verona - AGI - Un uomo è stato ucciso all'esterno della stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova. La persona avrebbe aggredito con un coltello due poliziotti. L'uomo, a quanto si apprende, sarebbe stato ucciso da un colpo di pistola esploso da un agente. (Agi.it)

Minacciato con un coltello perché doveva restituire il denaro prestato : un arresto - Nella giornata di ieri la Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo cinquantaduenne per il reato di tentata estorsione aggravata nei confronti di un altro cittadino italiano. In particolare le volanti, intorno a mezzogiorno, sono intervenute in una piazza del centro di Ravenna, su richiesta... (Ravennatoday.it)

Follia dopo il sesso : rivuole i suoi soldi e minaccia la prostituta col coltello - . . Un rapporto sessuale – a pagamento – terminato con minacce col coltello, con dello spray al peperoncino e con l’intervento della polizia: è quanto accaduto ieri, venerdì 18 ottobre, in un’abitazione in via Capri a Bolzano. I fatti L’aggressore, un 45enne pachistano con precedenti, residente. (Trentotoday.it)