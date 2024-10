Arda Guler Juve: è fatta! Ma hanno hackerato il profilo del club bianconero: ecco cosa è successo – FOTO (Di lunedì 21 ottobre 2024) Arda Guler Juve: è fatta! Ma hanno hackerato il profilo social del club bianconero: ecco cosa è successo e la smentita della Juventus – FOTO Ha fatto immediatamente il giro dei social uno degli ultimi tweet della Juve, in cui il club bianconero, di fatto, annunciava l’ingaggio di Arda Guler, giovane fenomeno della Nazionale turca e del Real Calcionews24.com - Arda Guler Juve: è fatta! Ma hanno hackerato il profilo del club bianconero: ecco cosa è successo – FOTO Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di lunedì 21 ottobre 2024): è! Mailsocial dele la smentita dellantus –Ha fatto immediatamente il giro dei social uno degli ultimi tweet della, in cui il, di fatto, annunciava l’ingaggio di, giovane fenomeno della Nazionale turca e del Real

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Infortunio Bremer : intervento riuscito per il difensore! C’è il comunicato ufficiale del club bianconero - COMUNICATO – Gleison Bremer questa mattina […]. Infortunio Bremer: intervento riuscito per il difensore brasiliano! C’è il comunicato ufficiale del club bianconero Come annunciato dalla Juventus attraverso una nota ufficiale, Bremer si è sottoposto questa mattina a un intervento chirurgico dopo il grave infortunio al crociato contro il Lipsia. (Calcionews24.com)

Del Piero e Juventus ancora insieme : la figlia Dorotea giocherà nell’U17 femminile del club bianconero - E sarà proprio quella dei bianconeri. L’esperienza negli States documentata dalla madre sui socialDagli States a Vinovo. Cresciuta calcisticamente nel Team Usa per il trasferimento della famiglia a Los Angeles, ora la figlia di Alex Del Piero potrà vestire per la prima volta la maglia di un club italiano. (Ilfattoquotidiano.it)

Szczesny-Barcellona - SORRIDE anche la Juve : quanto RISPARMIA il club bianconero - Le ultime sull’impatto nel bilancio della Juventus dopo il trasferimento di Wojciech Szczesny al Barcellona a parametro zero Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il trasferimento di Wojciech Szczesny al Barcellona farebbe felice anche la Juventus. Nella risoluzione firmata dal polacco c’era infatti una clausola in caso di accordo con un […]. (Calcionews24.com)