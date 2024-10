Ancona, consiglieri comunali in tacchi contro l’omofobia: il gesto che scuote il Consiglio (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Recentemente, il Consiglio comunale di Ancona è stato teatro di una provocazione significativa contro l’omofobia, promossa dai consiglieri Carlo Pesaresi e Francesco Rubini. Indossando tacchi a spillo, i due rappresentanti di rispettivamente “Diamoci del Noi” e “Altra idea di città” hanno voluto manifestare la loro contrarietà alle affermazioni della consigliera comunale Maria Grazia De Angelis. Questo gesto simbolico è stato inteso come una mobilitazione contro le dichiarazioni ritenute offensive e discriminatorie nei confronti della comunità LGBTQIA. Il contesto della protesta La contestazione è partita in risposta a un post condiviso dalla consigliera De Angelis sui suoi social, dove pubblicava una foto di uomini gay in tacchi a spillo, commentando sarcasticamente la loro possibile capacità di “combattere”. Gaeta.it - Ancona, consiglieri comunali in tacchi contro l’omofobia: il gesto che scuote il Consiglio Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Recentemente, ilcomunale diè stato teatro di una provocazione significativa, promossa daiCarlo Pesaresi e Francesco Rubini. Indossandoa spillo, i due rappresentanti di rispettivamente “Diamoci del Noi” e “Altra idea di città” hanno voluto manifestare la loro contrarietà alle affermazioni della consigliera comunale Maria Grazia De Angelis. Questosimbolico è stato inteso come una mobilitazionele dichiarazioni ritenute offensive e discriminatorie nei confronti della comunità LGBTQIA. Il contesto della protesta La contestazione è partita in risposta a un post condiviso dalla consigliera De Angelis sui suoi social, dove pubblicava una foto di uomini gay ina spillo, commentando sarcasticamente la loro possibile capacità di “combattere”.

