Al via in Colombia la Cop16 sulla biodiversità

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Al via a Cali, in, la, la conferenza dell’Onu. Mentre il mondo è alle prese con il crollo dei livelli di, laospita due settimane di incontri in cui per i delegati discuteranno i piani dei loro Paesi per la salvaguardia di piante, animali e habitat critici. Si tratterà anche di una piattaforma per gli ambientalisti, le popolazioni indigene e i gruppi di difesa dei diritti per dire la loro. La conferenza fa seguito agli incontri di Montreal del 2022, dove 196 Paesi hanno firmato uno storico trattato globale per la protezione della. L’accordo prevede 23 misure per arrestare e invertire la perdita di natura, tra cui la protezione del 30% del pianeta e del 30% degli ecosistemi degradati entro il 2030.