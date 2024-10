Aggredisce poliziotti con coltello, indagato agente che ha sparato (Di lunedì 21 ottobre 2024) indagato per eccesso di legittima difesa il poliziotto che ha causato la morte del maliano che a Verona aveva aggredito alcuni agenti Imolaoggi.it - Aggredisce poliziotti con coltello, indagato agente che ha sparato Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)per eccesso di legittima difesa il poliziotto che ha causato la morte del maliano che a Verona aveva aggredito alcuni agenti

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La violenza su donne in 'Portami a casa' di Fitzek: "Ascoltate la loro voce" - Il nuovo thriller psicologico dello scrittore tedesco in arrivo in Italia, l'autore: 'Spesso si tende a sdrammatizzare le loro sofferenze creando frustrazione nelle vittime' ... (adnkronos.com)

Aggressione a Trani: l’ex fidanzato attacca due amici della sua ex - Ex fidanzato scatena la sua gelosia a Trani, aggredendo due giovani. I Carabinieri indagano sull’accaduto. Denunce già presentate. (pugliapress.org)

Verona, indagato poliziotto che ha sparato e ucciso Moussa Diarra - Per eccesso colposo di legittima difesa. Renzi contro Salvini: "Sciacallo, sobilla l'odio" ... (adnkronos.com)