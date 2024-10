Un lampo di Lautaro e l'Inter sconfigge 1-0 la Roma all'Olimpico (Di domenica 20 ottobre 2024) AGI - Un'Inter non brillante, ma cinica e spietata, passa di misura contro la Roma nel posticipo domenicale dell'ottava giornata di Serie A. All'Olimpico finisce 1-0 grazie alla fiammata nella ripresa di Lautaro Martinez in occasione di una ripartenza, dopo che i nerazzurri sono stati costretti a fare a meno degli infortunati Calhanoglu e Acerbi, usciti nel corso del primo tempo. La squadra di Inzaghi si conferma prima diretta inseguitrice del Napoli capolista, di nuovo distante solamente due punti (19 contro 17), mentre gli uomini di Juric continuano a zoppicare e non trovare risultati, restando inchiodati a quota 10. La prima occasione del match è per i nerazzurri al 6' con Thuram che calcia di prima da fuori dopo la sponda di Lautaro, impegnando Svilar in un Intervento per neutralizzare il pericolo. Agi.it - Un lampo di Lautaro e l'Inter sconfigge 1-0 la Roma all'Olimpico Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di domenica 20 ottobre 2024) AGI - Un'non brillante, ma cinica e spietata, passa di misura contro lanel posticipo domenicale dell'ottava giornata di Serie A. All'finisce 1-0 grazie alla fiammata nella ripresa diMartinez in occasione di una ripartenza, dopo che i nerazzurri sono stati costretti a fare a meno degli infortunati Calhanoglu e Acerbi, usciti nel corso del primo tempo. La squadra di Inzaghi si conferma prima diretta inseguitrice del Napoli capolista, di nuovo distante solamente due punti (19 contro 17), mentre gli uomini di Juric continuano a zoppicare e non trovare risultati, restando inchiodati a quota 10. La prima occasione del match è per i nerazzurri al 6' con Thuram che calcia di prima da fuori dopo la sponda di, impegnando Svilar in unvento per neutralizzare il pericolo.

