TNA: Josh Alexander apre lo show di ritorno della Maple Leaf Pro Wrestling con un successo

(Di domenica 20 ottobre 2024) LaProha atto ufficialmente il suonel business del professional. Il proprietariofederazione, Scott D’Amore, ha scelto di trasformare la sua precedente creatura, la Border Citynella MLP così da investire tutto se stesso all’interno di un nome prestigioso come quelloprima compagnia dicanadese conosciuta al Mondo e tanto blasonata circa mezzo secolo fa. Ebbene, proprio la scorsa notte l’ex Presidente TNA e il suo staff hanno dato inizio alla rinascitaMLP a ben 40 anni suonati dall’ultima volta. Forged in Excellence si è aperto con un 3 vs 3 in cui il due volte TNA World Champion,, El Phantasmo e Stu Grayson hanno sconfitto il team composto da Alex Zayne, Rocky Romero e Trevor Lee. Qui la fase finalecontesa chiusa proprio da “The Walking Weapon”.