Thiago Motta controcorrente su Yildiz e Douglas Luiz: “Orgoglioso di questa Juve” (Di domenica 20 ottobre 2024) La Juventus conquista i tre punti nel finale contro la Lazio e ritrova il successo tra le mura dell’Allianz Stadium: le dichiarazioni in conferenza stampa di Thiago Motta Vittoria sudata e tre punti che arrivano nel finale per la Juventus, nel delicato anticipo dell’ottavo turno del campionato di Serie A contro la Lazio. Thiago Motta (LaPresse) – Calciomercato.itLa Juve si sveglia nella ripresa ma non brilla, riuscendo a sfruttare solo a quattro minuti dal termine la superiorità numerica per il rosso da ultimo uomo nei confronti di Romagnoli. Calciomercato.it - Thiago Motta controcorrente su Yildiz e Douglas Luiz: “Orgoglioso di questa Juve” Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Lantus conquista i tre punti nel finale contro la Lazio e ritrova il successo tra le mura dell’Allianz Stadium: le dichiarazioni in conferenza stampa diVittoria sudata e tre punti che arrivano nel finale per lantus, nel delicato anticipo dell’ottavo turno del campionato di Serie A contro la Lazio.(LaPresse) – Calciomercato.itLasi sveglia nella ripresa ma non brilla, riuscendo a sfruttare solo a quattro minuti dal termine la superiorità numerica per il rosso da ultimo uomo nei confronti di Romagnoli.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Thiago Motta : «Non sto proprio pensando a Inter-Juventus!» - Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Thiago Motta: «Non sto proprio pensando a Inter-Juventus!») © Inter-News. Poi, dopo quella gara, potremo iniziare a guardare alla prossima sfida». (Inter-news.it)

Juventus-Lazio - Thiago Motta : “Vittoria meritata - Cambiaso importante” - La Lazio è una squadra generosa e lo ha dimostrato oggi mettendoci in difficoltà nonostante l’inferiorità numerica. The post Juventus-Lazio, Thiago Motta: “Vittoria meritata, Cambiaso importante” appeared first on SportFace. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio e abbiamo meritato il gol della vittoria. (Sportface.it)

Juventus - Thiago Motta : "Vittoria importante e meritata - Cambiaso..." - Thiago Motta si gode la vittoria per 1-0 contro la Lazio, rimasta in dieci uomini per l`espulsione di Romagnoli. L`allenatore della Juventus... (Calciomercato.com)