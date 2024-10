Oasport.it - Tennis, Rublev e Ruud cercano punti per le Finals a Basilea. Presente anche Matteo Arnaldi

(Di domenica 20 ottobre 2024) Continua la corsa alledi Torino e sicuramente l’ATP 500 dimette in paliomolto importanti per coloro che devono ancora strappare il biglietto per il torneo di fine anno. Tra questi ci sono sicuramente Andreye Casper, che sono rispettivamente la testa di serie numero uno e la numero due. Il russo occupa attualmente l’ottavo posto della Race e affronterà al primo turno il portoghese Nuno Borges, con uno sguardo poi ad un secondo turno complicato contro il vincente di Tabilo-Cilic, con un ipotetico quarto di finale contro l’americano Ben Shelton, che comunque deve prima superare un esordio insidioso con l’argentino Etcheverry. Il norvegese, invece, che è davanti adi pochinella Race, se la vedrà all’esordio con lo spagnolo Roberto Bautista Agut, che gioca quest’oggi la finale ad Anversa.