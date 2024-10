Surrealismo, centenario in forma di Labirinto (Di domenica 20 ottobre 2024) Nel 1947, Marcel Duchamp, in qualità di direttore di scena, dà a un’esposizione surrealista la forma di Labirinto. Labrys, etimo greco della parola, indica un’ascia bipenne con funzione esclusivamente rituale Surrealismo, centenario in forma di Labirinto il manifesto. Cms.ilmanifesto.it - Surrealismo, centenario in forma di Labirinto Leggi tutta la notizia su Cms.ilmanifesto.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Nel 1947, Marcel Duchamp, in qualità di direttore di scena, dà a un’esposizione surrealista ladi. Labrys, etimo greco della parola, indica un’ascia bipenne con funzione esclusivamente ritualeindiil manifesto.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Surrealismo, centenario in forma di Labirinto - Francia (Alias Domenica) Nell’ottobre 1924, André Breton firmò il «Manifeste du surréalisme»: la mostra inscena tutte le «voci» del movimento che diede l’assalto alla Ragione in nome di un universo ri ... (ilmanifesto.it)

Anarchico e surreale Enrico Baj - A Milano la mostra “Baj chez Baj”, a cura di Chiara Gatti e Roberta Cerini Baj per celebrare il centenario dell’artista milanese ... (ilfoglio.it)

Il sold out stellare del Surrealismo in asta nella nuova sede Sotheby’s a Parigi - La nuova sede di Sotheby’s all’83 di Rue du Faubourg Saint-Honoré a Parigi inaugura il 18 ottobre 2024 con una vendita surrealista e un catalogo sold out che resterà nella storia ... (artribune.com)