Storico prestito del British Museum per mostra su Anahit in Armenia

Milano, 20 ott. (askanews) – Grazie ad uno Storico prestito del British Museum vengono esposte per la prima volta in Armenia la testa e la mano sinistra della statua bronzea della dea armena Anahit, di epoca ellenistica. Questi pezzi saranno il fulcro della mostra "Dea Madre: da Anahit a Maria" ospitata dal Museo Nazionale di Storia dell'Armenia, che esporrà anche sessanta reperti della propria collezione, per rappresentare il concetto di divinità madre dal Neolitico fino ai giorni nostri. La mostra, inaugurata il 21 settembre in concomitanza con il Giorno dell'Indipendenza dell'Armenia, durerà fino al 21 marzo 2025. L'esposizione, realizzata con il supporto del ministero dell'Istruzione, della Scienza, della Cultura e dello Sport della Repubblica d'Armenia, è frutto della cooperazione a lungo termine tra il Museo di Storia dell'Armenia e il British Museum.

