Roma, la Portuense chiusa per pericolo di caduta alberi: residenti ”prigionieri” (Di domenica 20 ottobre 2024) Roma, 20 ottobre 2024- Gravi disagi al traffico e cittadini costretti a uscire di casa due ore prima per portare i propri figli a scuola o per andare al lavoro. È quello che stanno vivendo gli abitanti di via Portuense nel tratto che dal Raccordo porta fuori Roma. L’importante arteria che collega infatti il centro di Roma con Fiumicino è stata chiusa in entrambe le direzioni da via del ponte Pisano al ponte del Raccordo Anulare circa due settimane fa dai vigili del fuoco per il pericolo di caduta alberi. La situazione di pericolo della macchia del Somaini è in realtà nota da tempo, ma non di facile soluzione in quanto coinvolge dei privati e un’area sotto tutela ambientale. Per accelerare la procedura è stata convocata una riunione della Commissione Mobilita e Ambiente ed effettuato un sopralluogo che ha previsto anche la perizia di un agronomo. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di domenica 20 ottobre 2024), 20 ottobre 2024- Gravi disagi al traffico e cittadini costretti a uscire di casa due ore prima per portare i propri figli a scuola o per andare al lavoro. È quello che stanno vivendo gli abitanti di vianel tratto che dal Raccordo porta fuori. L’importante arteria che collega infatti il centro dicon Fiumicino è statain entrambe le direzioni da via del ponte Pisano al ponte del Raccordo Anulare circa due settimane fa dai vigili del fuoco per ildi. La situazione didella macchia del Somaini è in realtà nota da tempo, ma non di facile soluzione in quanto coinvolge dei privati e un’area sotto tutela ambientale. Per accelerare la procedura è stata convocata una riunione della Commissione Mobilita e Ambiente ed effettuato un sopralluogo che ha previsto anche la perizia di un agronomo.

