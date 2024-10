Roma-Inter 0-1 Inzaghi | Lautaro tra i primi cinque del Pallone d’Oro e se lo merita

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) “Abbiamo affrontato tre squadre forti nelle tre partite in cui non abbiamo subito gol. Sappiamo di dover migliorare, ma i ragazzi sono stati bravi. Il primo tempo è stato equilibrato, poi una volta sbloccato il risultato abbiamo avuto delle occasioni per raddoppiare. Non era semplice all’Olimpico. In casa stiamo avendo un buon passo, in trasferta ci sta mancando qualcosa. Abbiamo pareggiato a Monza e Genova, ma stasera siamo stati bravi a venire a vincere all’Olimpico.? Deve continuare a fare quello che ha fatto con l’e con la Nazionale. Dovrebbe essere tra iper ile se lo”. Così il tecnico dell’, Simone, ai microfoni di Dazn dopo il successo per 1-0 contro la: “Avevamo qualche problemino in mezzo al campo per gli infortuni di Asllani e Zielinski, Calhanoglu non stata benissimo ma ieri sembrava apposto.