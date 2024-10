Inter-news.it - Roma-Inter 0-1, il tabellino della partita della 8ª giornata di Serie A

(Di domenica 20 ottobre 2024)è terminata da pochi minuti con il punteggio di 0-1: questo ilvalida per l’ottavadiA 2024-2025. QUESTA È PESANTISSIMA – Lautaro Martinez fulmina Mile Svilar e l’sbanca l’Olimpico. Vittoria fondamentale contro laper rispondere alle dirette concorrenti Juventus, Milan e Napoli, tutte e tre capaci di prendersi i tre punti in maniera più che discutibile durante il weekend. Questo nonostante due infortuni nei primi ventisette minuti, quelli di Hakan Calhanoglu e Francesco Acerbi (entrambi contratture, da valutare per Young Boys e Juventus), e un arbitraggio terrificante. Ma la squadra di Simone Inzaghi ha retto il campo, non subendo praticamente niente e con Yann Sommer che ha evitato la fregatura al 94? su Matias Soulé. Il modo ideale per riprendere laA dopo la sosta per le nazionali.