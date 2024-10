Ilgiorno.it - Rho, rompe il braccialetto elettronico e va sotto casa della sua ex ubriaco: arrestato 56enne

(Di domenica 20 ottobre 2024) Rho (Milano), 20 ottobre 2024 – E' stato sorpreso nelle vicinanze dell'abitazione dell'ex compagna,e sprovvisto dei. Unromeno è statodai carabinierisezione RadiomobileCompagnia di Rho per danneggiamento aggravato. E' successo nella tarda serata di venerdì a Rho. L'uomo dal 14 febbraio scorso èposto alla misura cautelare dell'allontanamento dell'abitazione familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte offesa, con controllo, a seguitodenuncia per maltrattamenti presentata dalla ex compagna una 60enne. L'altra sera, intorno alle 22 un passante ha segnalato alla centrale operative del 112 che un uomo in mezzo alla strada stava maneggiando qualcosa all’altezzacaviglia con atteggiamento sospetto.