Tvzap.it - Paolo Fox, l’oroscopo della settimana: quale sarà il segno più fortunato

Leggi tutta la notizia su Tvzap.it

(Di domenica 20 ottobre 2024)Fox oroscopo. Come ogni, il noto astrologoFox ha svelato quali saranno le previsioni dele soprattuttoilpiù. (Continua) Leggi anche: Branko,: arriva l’amore per questoLeggi anche:Fox,di oggi: si mette male per questoChi èFoxFox è un noto astrologo, nato a Roma da padre pugliese e madre abruzzese. Si è appassionato all’astrologia e all’esoterismo sin dall’adolescenza grazie alla nonna. Nel 1988 viene notato daVillaggio che lo invita come ospite nel suo programma televisivo in onda su Odeon TV. A partire dal 1997, inizia a collaborare con Radio LatteMiele e Radio Deejay, curando vari servizi astrologici, e inizia anche a scrivere articoli per magazine come DiPiù.