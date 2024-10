Gaeta.it - Nuovo programma di Andrea Delogu: ‘La Porta Magica’ trasforma le vite comuni su Rai2

(Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La trasmissione ‘La, condotta da, sta per debuttare sue promette di esplorare il desiderio di cambiamento di persone. Attraverso un viaggio dizione personale, ilsi propone di offrire non solo intrattenimento, ma anche spunti di riflessione sulle sfide quotidiane che molti affrontano. Con l’aiuto di esperti, i protagonisti di ogni puntata si impegneranno a migliorare vari aspetti delle loro esistenze, dall’aspetto esteriore alle relazioni personali. La struttura dele i suoi obiettivi ‘Lasi presenta come un contenitore di storie uniche, dove ciascun partecipante condivide il proprio desiderio di cambiamento. Lezioni non riguardano solo l’aspetto fisico, ma anche il miglioramento della qualità della vita.