Massa arbitro di Roma-Inter: terza volta! Il bilancio dei precedenti

(Di domenica 20 ottobre 2024)sarà l’di, partita dell’ottava giornata di Serie A 2024-2025 in programma oggi alle 20:45. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Imperia, ufficializzato nella designazione arbitrale per il match dell’Olimpico.– Davidedella sezione di Imperia è l’designato dall’AIA per dirigere. Si tratta di uno degli arbitri più esperti a disposizione del designatore Gianluca Rocchi, visto che il suo debutto in Serie A risale addirittura al 23 gennaio 2011, in un Fiorentina-Lecce, terminato 1-1. Questa sera arbitrerà per launa sfida ravvicinata tra. Nelle dueoccasioni, entrambe a San Siro, c’erano stati: un pareggio nel gennaio del 2018 (1-1) e una vittoria giallorossa nell’ottobre del 2022 (1-2). Oggi per la prima dirigerà questo scontro all’Olimpico.