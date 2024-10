Sport.quotidiano.net - Mantova in trasferta a Carrara: “Non sarà un duello-salvezza”. Le probabili formazioni e dove vedere la partita

(Di domenica 20 ottobre 2024)– Toccherà al, oggi, domenica 20 ottobre (con fischio d’inizio alle 15), inaugurare per questa stagione lo Stadio dei Marmi di. Una sfida tra matricole che vogliono far bene e alla quale la squadra di mister Possanzini guarda con convinzione e voglia di fare: “In queste settimane – spiega l’allenatore virgiliano – abbiamo lavorato bene e abbiamo cercato di alzare ulteriormente l’asticella. Dopo la sosta c’è sempre l’incognita di come riesce a ripartire, ma, vedendo come si sono allenati i ragazzi, sono molto fiducioso”. Il tecnico biancorosso allontana l’etichetta di: “È unaindicativa, come lo sono tutte le altre. Noi dobbiamo pensare che è sì importante, ma che non è l’ultima.