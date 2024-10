Manolas ora fa l’attaccante, l’ex difensore del Napoli ha segnato 5 gol con il Pannaxiakos (Di domenica 20 ottobre 2024) l’ex Napoli Manolas non ha ancora appeso gli scarpini al chiodo. E non ha la minima intenzione. L’amore per il pallone è talmente forte che ha deciso di tornare a casa, nel club che lo ha lanciato, il Pannaxiakos, nell’inedito ruolo di centroavanti. E i risultati non sono per niente pessimi. Come riportato da Repubblic anche, alla terza giornata del campionato delle Isole Cicladi, si gioca Pannaxiakos-Marpisaikosper. Riferimento offensivo per la squadra di casa è proprio l’ex Napoli. Manolas si è subito messo in evidenza segnando cinque gol in appena trentaquattro minuti. Dopo aver realizzato la quinta rete, Manolas è stato sostituito. Il risultato finale è stato di 12-1. Era la prima gara di Manolas con la sua nuova-vecchia maglia. Arrivò a Napoli nel 2019, in maglia azzurra vinse il suo unico trofeo italiano, la Coppa Italia. Ilnapolista.it - Manolas ora fa l’attaccante, l’ex difensore del Napoli ha segnato 5 gol con il Pannaxiakos Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di domenica 20 ottobre 2024)non ha ancora appeso gli scarpini al chiodo. E non ha la minima intenzione. L’amore per il pallone è talmente forte che ha deciso di tornare a casa, nel club che lo ha lanciato, il, nell’inedito ruolo di centroavanti. E i risultati non sono per niente pessimi. Come riportato da Repubblic anche, alla terza giornata del campionato delle Isole Cicladi, si gioca-Marpisaikosper. Riferimento offensivo per la squadra di casa è propriosi è subito messo in evidenza segnando cinque gol in appena trentaquattro minuti. Dopo aver realizzato la quinta rete,è stato sostituito. Il risultato finale è stato di 12-1. Era la prima gara dicon la sua nuova-vecchia maglia. Arrivò anel 2019, in maglia azzurra vinse il suo unico trofeo italiano, la Coppa Italia.

Ex Roma e Napoli - ufficiale : Manolas torna a giocare in Grecia - Kostas Manolas torna a giocare in patria. Il difensore greco (classe 1991 ex AEK Atene, Olympiacos, Roma, Napoli, Olympiacos, Sharjah e Salernitana)... (Calciomercato.com)

Non solo la Roma - sospetta la vendita di Manolas al Napoli - Il Messaggero – Non solo la Roma, sospetta la vendita di Manolas al Napoli L’edizione odierna del quotidiano si sbilancia, non solo la Roma, nelle … L'articolo Non solo la Roma, sospetta la vendita di Manolas al Napoli proviene da ForzAzzurri.net. . (Forzazzurri.net)

Plusvalenze fittizie e guai fiscali - c’è anche il Napoli : sospetta l’operazione Manolas (Il Messaggero) - Sarebbe sospetta anche la vendita di Manolas al Napoli per 36 milioni che ha garantito una plusvalenza alla società gestita dall’allora ex presidente Pallotta di 31,1 milioni di plusvalenza. . Per il Napoli e per la Roma siamo un passo indietro, ossia alla conclusione delle indagini preliminari, per Aurelio De Laurentiis e il cda di Pallotta. (Ilnapolista.it)