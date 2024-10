Maltempo in provincia di Livorno, danni alle aziende agricole. Cna: "Servono interventi di prevenzione, non di somma urgenza" (Di domenica 20 ottobre 2024) Pronta a sostenere le imprese artigianali, mettendo gratuitamente a disposizione delle aziende gli uffici per aiutare a presentare le pratiche quando usciranno i bandi di sostegno alle vittime dei violenti nubifragi che nei giorni scorsi hanno martoriato la provincia di Livorno. Ma anche ferma a Livornotoday.it - Maltempo in provincia di Livorno, danni alle aziende agricole. Cna: "Servono interventi di prevenzione, non di somma urgenza" Leggi tutta la notizia su Livornotoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Pronta a sostenere le imprese artigianali, mettendo gratuitamente a disposizione dellegli uffici per aiutare a presentare le pratiche quando usciranno i bandi di sostegnovittime dei violenti nubifragi che nei giorni scorsi hanno martoriato ladi. Ma anche ferma a

