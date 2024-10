Maltempo acqua in autostrada | tratto chiuso al traffico

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) La chiusura temporanea del casello di Fiorenzuola d’Arda sull’A1 ha provocato non pochi disagi alla circolazione, a causa di un allagamento che ha invaso una parte della carreggiata. Il problema si è verificato nei pressi dell’uscita, tra le città di Piacenza e Parma, precisamente in corrispondenza dell’Autogrill “Arda Ovest” in direzione Bologna. >> “Stanno per arrestare uno”. Morte Liam Payne, colpo di scena: un dipendente dell’hotel nei guai. L’accusa è terribile Sul luogo dell’incidente sono subito intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, che hanno messo in sicurezza l’area e gestito la deviazione delveicolare, in attesa dell’arrivo di una squadra specializzata in autospurghi per drenare l’accumulata.