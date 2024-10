“Lorenzo è un manipolatore, dovrebbe essere fuori”, Nikita Pelizon difende Helena Prestes: le parole di stima (Di domenica 20 ottobre 2024) Nikita Pelizon, vincitrice della settima edizione del Grande Fratello Vip, è tornata a parlare dei recenti avvenimenti che stanno infiammando la Casa del reality show. Intervistata da Giada De Miceli durante la trasmissione radiofonica Non Succederà Più su Radio Radio, la Pelizon ha espresso il suo giudizio sul rapporto tra Helena Prestes e Lorenzo Spolverato, "“Lorenzo è un manipolatore, dovrebbe essere fuori”, Nikita Pelizon difende Helena Prestes: le parole di stima" L'articolo “Lorenzo è un manipolatore, dovrebbe essere fuori”, Nikita Pelizon difende Helena Prestes: le parole di stima proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Blogtivvu.com - “Lorenzo è un manipolatore, dovrebbe essere fuori”, Nikita Pelizon difende Helena Prestes: le parole di stima Leggi tutta la notizia su Blogtivvu.com (Di domenica 20 ottobre 2024), vincitrice della settima edizione del Grande Fratello Vip, è tornata a parlare dei recenti avvenimenti che stanno infiammando la Casa del reality show. Intervistata da Giada De Miceli durante la trasmissione radiofonica Non Succederà Più su Radio Radio, laha espresso il suo giudizio sul rapporto traSpolverato, "“è un”,: ledi" L'articolo “è un”,: lediproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Grande Fratello - Nikita Pelizon ci va giù pesante contro Lorenzo Spolverato : “Comportamenti proprio brutti - per me dovrebbe già essere fuori perché…” - Lei è estremamente vera e quando le piace qualcuno tira fuori la parte più bella di sé e cerca anche di capirlo questo ragazzo. . Sulla questione è quindi intervenuta Nikita, amica di Helena con la quale ha partecipato nel 2022 a Pechino Express. Quando esprimevo un concetto, un’opinione, qualcosa che non mi era andato bene, cercavo sempre di usare parole gentile e accomodanti per l’altra ... (Isaechia.it)

Grande Fratello - Nikita Pelizon contro Lorenzo Spolverato : “Helena desidera essere amata - lui invece…” - Lorenzo, ho l’impressione che desideri invece le telecamere fisse su di lui. Attraverso un tweet pubblicato su X, Nikita ha parlato della Prestes e ha lanciato una sorta di accusa nei confronti di Lorenzo: Helena è istintiva, impulsiva, cinestesica, ecco perché molto fisica e sogna famiglia e figli. (Isaechia.it)