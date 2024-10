Live – Empoli-Napoli; Probabili formazioni e canale tv e streaming (Di domenica 20 ottobre 2024) Le scelte di Conte per la sfida del ‘Castellani-Computer Gross Arena’ Il Napoli è pronto a scendere in campo contro l’Empoli all’ora di pranzo, con l’obiettivo di tornare in testa alla classifica da solo e staccare la Juventus di tre lunghezze. La sfida al ‘Carlo Castellani-Computer Gross Arena’ si preannuncia fondamentale per gli azzurri guidati da Antonio Conte. L’Empoli, reduce dalla prima sconfitta stagionale contro la Lazio, cercherà di riprendere la propria marcia positiva. Gli uomini di D’Aversa hanno accumulato dieci punti in classifica, dimostrando di essere un avversario ostico. Probabili formazioni: Napoli senza Lobotka, Gilmour titolare Il Napoli dovrà fare a meno di Stanislav Lobotka, infortunatosi durante la pausa per le nazionali. Antonio Conte darà una prima chance da titolare a Billy Gilmour in campionato. Napolipiu.com - Live – Empoli-Napoli; Probabili formazioni e canale tv e streaming Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di domenica 20 ottobre 2024) Le scelte di Conte per la sfida del ‘Castellani-Computer Gross Arena’ Ilè pronto a scendere in campo contro l’all’ora di pranzo, con l’obiettivo di tornare in testa alla classifica da solo e staccare la Juventus di tre lunghezze. La sfida al ‘Carlo Castellani-Computer Gross Arena’ si preannuncia fondamentale per gli azzurri guidati da Antonio Conte. L’, reduce dalla prima sconfitta stagionale contro la Lazio, cercherà di riprendere la propria marcia positiva. Gli uomini di D’Aversa hanno accumulato dieci punti in classifica, dimostrando di essere un avversario ostico.senza Lobotka, Gilmour titolare Ildovrà fare a meno di Stanislav Lobotka, infortunatosi durante la pausa per le nazionali. Antonio Conte darà una prima chance da titolare a Billy Gilmour in campionato.

