Lecce-Fiorentina 0-6, le pagelle: Cataldi e Colpani si prendono la scena, Beltrán entra bene (Di domenica 20 ottobre 2024) È stato un pomeriggio di gloria per la Fiorentina, affermatasi con un inappellabile 6-0 sul campo del Lecce. La squadra di Raffaele Palladino ha trionfato con le doppiette di Cataldi e Colpani e le reti di Beltrán e Parisi, fornendo una prova convincente anche se nel giudizio complessivo vanno Firenzetoday.it - Lecce-Fiorentina 0-6, le pagelle: Cataldi e Colpani si prendono la scena, Beltrán entra bene Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) È stato un pomeriggio di gloria per la, affermatasi con un inappellabile 6-0 sul campo del. La squadra di Raffaele Palladino ha trionfato con le doppiette die le reti die Parisi, fornendo una prova convincente anche se nel giudizio complessivo vanno

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Fiorentina show al Via del Mare - Lecce travolto 6-0 - Salentini in dieci per oltre un tempo, tra i viola doppiette di Cataldi e Colpani LECCE - La Fiorentina travolge 6-0 il Lecce al Via del Mare nel match valido per l'ottava giornata del campionato di Serie A 2024/2025: contro i salentini in dieci per oltre un tempo decidono le doppiette di Danilo Cat . (Ilgiornaleditalia.it)

Fiorentina show al Via del Mare - Lecce travolto 6-0 - Salentini in dieci per oltre un tempo, tra i viola doppiette di Cataldi e Colpani LECCE - La Fiorentina travolge 6-0 il Lecce al Via del Mare nel match valido per l'ottava giornata del campionato di Serie A 2024/2025: contro i salentini in dieci per oltre un tempo decidono le doppiette di Danilo Cat . (Ilgiornaleditalia.it)

Highlights e gol Lecce-Fiorentina 0-6 : Serie A 2024/25 (VIDEO) - Doppiette per i due nuovi acquisti Cataldi e Colpani. Il Lecce era rimasto in 10 uomini dal 45? del primo tempo a causa di un fallo di Gallo su Dodò all’imbocco dell’area di rigore. . The post Highlights e gol Lecce-Fiorentina 0-6: Serie A 2024/25 (VIDEO) appeared first on SportFace. Di seguito, ecco le reti e le azioni salienti della partita. (Sportface.it)