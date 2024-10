L'autunno è in biblioteca, con i gruppi di lettura del "Rifugio letterario" (Di domenica 20 ottobre 2024) Tornano gli appuntamenti d’autunno per gli appassionati di lettura alla biblioteca Comunale di Riccione con i progetti culturali “Il Rifugio letterario” e “Rifugio teen” guidati dall’autrice Debora Grossi. Lunedì 21 ottobre (dalle 17:30 alle 19:00), l’appuntamento è dedicato ai giovanissimi Riminitoday.it - L'autunno è in biblioteca, con i gruppi di lettura del "Rifugio letterario" Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Tornano gli appuntamenti d’per gli appassionati diallaComunale di Riccione con i progetti culturali “Il” e “teen” guidati dall’autrice Debora Grossi. Lunedì 21 ottobre (dalle 17:30 alle 19:00), l’appuntamento è dedicato ai giovanissimi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Giornata mondiale della dislessia - in biblioteca una nuova sezione dedicata alla lettura accessibile - La biblioteca Baldini diventerà presto un luogo ancora più inclusivo e accessibile grazie alla nuova sezione dedicata alla Comunicazione aumentativa alternativa: proprio nei giorni scorsi, infatti, la Giunta comunale ha dato il via libera al progetto per la creazione di uno spazio dedicato... (Riminitoday.it)

A Bussolengo inizia un mese dedicato alla lettura presso la Biblioteca Luigi Motta : «Tante attività per tutte le età» - «Il calendario di appuntamenti in programma ad ottobre in biblioteca è ricchissimo e variegato, - spiega Valeria Iaquinta, assessora con delega alla cultura - con tante attività per tutte le età per gli amanti dei libri, ma anche per chi per semplice curiosità si avvicina al mondo della lettura... (Veronasera.it)

Colleferro. Biblioteca Comunale “Riccardo Morandi”. Presentato il libro “Cervelli anfibi - orecchie e digitale. Esercizi di lettura futura” di Giovanni Solimine - Esercizi di lettura futura” di Giovanni Solimine sembra essere il primo su Cronache Cittadine. Presentato il libro “Cervelli anfibi, orecchie e digitale. . Biblioteca Comunale “Riccardo Morandi”. Cronache Cittadine COLLEFERRO (Eledina Lorenzon) – Giovanni Solimine, Emerito di Biblioteconomia all’Università di Roma “La Sapienza”, Presidente della Fondazione Bellonci-Premio Strega e L'articolo ... (Cronachecittadine.it)