Kasatkina-Andreeva in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Ningbo 2024 (Di domenica 20 ottobre 2024) Daria Kasatkina se la vedrà contro Mirra Andreeva nella finale del WTA 500 di Ningbo 2024, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città cinese. Un sabato decisamente particolare, quello che ha visto protagoniste le quattro semifinaliste del torneo. Tanta pioggia, continue interruzioni e alla fine due ritiri. Paula Badosa e Karolina Muchova hanno infatti alzato bandiera bianca nei rispettivi incontri, permettendo di avere questa finale tutta made in Russia. Kasatkina continua la sua stagione positiva, senza exploit negli Slam ma con grande continuità nei tornei del circuito. Andreeva ormai la conosciamo bene, magari incappa in qualche sconfitta a sorpresa random, ma per la giovane età che ha è una realtà consolidata del panorama WTA. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI Kasatkina e Andreeva scenderanno in campo domenica 20 ottobre alle ore 11:00 italiane. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Dariase la vedrà contro Mirranella finale del WTA 500 di, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città cinese. Un sabato decisamente particolare, quello che ha visto protagoniste le quattro semifinaliste del torneo. Tanta pioggia, continue interruzioni e alla fine due ritiri. Paula Badosa e Karolina Muchova hanno infatti alzato bandiera bianca nei rispettivi incontri, permettendo di avere questa finale tutta made in Russia.continua la sua stagione positiva, senza exploit negli Slam ma con grande continuità nei tornei del circuito.ormai la conosciamo bene, magari incappa in qualche sconfitta a sorpresa random, ma per la giovane età che ha è una realtà consolidel panorama WTA. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo domenica 20 ottobre alle ore 11:00 italiane.

Derby russo nell'atto conclusivo in Asia, dove entrambi le giocatrici hanno salvato energie in finale dato che le

WTA Ningbo - derby russo in finale : Kasatkina e Andreeva promosse - ritiri di Badosa e Muchova - La prima semifinale inizia con due ore di ritardo rispetto al programma, poi a metà primo set arriva un’ulteriore interruzione, lunga più un’ora. La pioggia ritarda l’inizio del programma, poi finiscono anzitempo entrambe le semifinali ai Ningbo Open 2024 di tennis, torneo di categoria WTA 500 in corso sul cemento outdoor dell’omonima città cinese: l’ultimo atto sarà un derby russo tra Daria ... (Oasport.it)

