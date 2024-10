Gli spettatori del concerto di Umberto Tozzi trattenuti all’Unipol Arena: il video. “Restate qui, non create traffico” (Di domenica 20 ottobre 2024) Casalecchio di Reno (Bologna), 20 ottobre 2024 – Una serata di divertimento trasformata in apprensione, quella di ieri all’Unipol Arena di Casalecchio, dove si è tenuto il concerto di Umberto Tozzi. Al termine dell’esibizione, le autorità hanno deciso di trattenere il numeroso pubblico all’interno della struttura, così da non riversare un traffico eccessivo e decisamente pericoloso sulle strade già difficilmente percorribili dal maltempo. Segui la diretta sul maltempo: cosa sta succedendo Lo stesso sindaco, Matteo Ruggeri è salito sul palco per dare la notizia ai presenti: “Finito il concerto, per almeno due ore e vedremo se si andrà oltre, dovrete restare qui – ha dichiarato – C’è il casello dell’autostrada che non si riesce a imboccare”. Ilrestodelcarlino.it - Gli spettatori del concerto di Umberto Tozzi trattenuti all’Unipol Arena: il video. “Restate qui, non create traffico” Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Casalecchio di Reno (Bologna), 20 ottobre 2024 – Una serata di divertimento trasformata in apprensione, quella di ieridi Casalecchio, dove si è tenuto ildi. Al termine dell’esibizione, le autorità hanno deciso di trattenere il numeroso pubblico all’interno della struttura, così da non riversare uneccessivo e decisamente pericoloso sulle strade già difficilmente percorribili dal maltempo. Segui la diretta sul maltempo: cosa sta succedendo Lo stesso sindaco, Matteo Ruggeri è salito sul palco per dare la notizia ai presenti: “Finito il, per almeno due ore e vedremo se si andrà oltre, dovrete restare qui – ha dichiarato – C’è il casello dell’autostrada che non si riesce a imboccare”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Concerto di Umberto Tozzi - il pubblico rimane bloccato nel palazzetto causa maltempo - QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY A causa dell'alluvione e della pioggia ancora battente, in accordo con la Prefettura di Bologna, per ragioni di pubblica sicurezza, si è valutato di far restare il pubblico di Unipol Arena all'interno del palasport per un paio di ore dopo... (Bolognatoday.it)

Concerto di Umberto Tozzi - il pubblico rimane nel palazzetto - QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY A causa dell'alluvione e della pioggia ancora battente, in accordo con la Prefettura di Bologna, per ragioni di pubblica sicurezza, si è valutato di far restare il pubblico di Unipol Arena all'interno del palasport per un paio di ore dopo... (Bolognatoday.it)

Concerto di Umberto Tozzi - il pubblico rimane nel palazzetto - QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY A causa dell'alluvione e della pioggia ancora battente, in accordo con la Prefettura di Bologna, per ragioni di pubblica sicurezza, si è valutato di far restare il pubblico di Unipol Arena all'interno del palasport per un paio di ore dopo... (Bolognatoday.it)