F1 GP Stati Uniti Leclerc | Non potevo sognare nulla di meglio ora l’obiettivo è il titolo

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) “E’ stato un weekend partito in modo difficile, ma avevo fiducia che in gara avrei trovato un feeling migliore e così è successo. Dopo la sprint pensavamo che gli altri sarebbero migliorati molto. In realtà siamo rimasti in vantaggio, siamo molto contenti, nondi“. Così Charlesdopo il successo ottenuto nel Gran Premio degli. “E’ stata un’ottima Curva 1, era esattamente ciò che volevo fare. Ci siamo lanciati molto bene al via, sapevo che saremmomolto vicini. Ieri ero rimasto un po’ una vittima, ero nel posto sbagliato al momento sbagliato, oggi invece ho trovato un vantaggio e la cosa mi ha avvantaggiato nel primo stint”, aggiunge. “Avevamo un ottimo passo, soprattutto in gara. Devo ringraziare gli ingegneri, hanno lavorato come pazzi nei mesi per portare aggiornamenti che abbiamo visto già a Singapore.