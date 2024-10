Ex Lazio, Caicedo in tackle sulla Juventus: "Ormai giocare 12 contro 10 è dura" (Di domenica 20 ottobre 2024) L`arbitraggio di Sacchi in Juventus-Lazio di ieri sera desta ancora parecchie polemiche a distanza di ore. La decisione dell`arbitro marchigiano Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di domenica 20 ottobre 2024) L`arbitraggio di Sacchi indi ieri sera desta ancora parecchie polemiche a distanza di ore. La decisione dell`arbitro marchigiano

La Juventus guadagna tre punti grazie ad un’autorete della Lazio - Gran culpa de esa paridad la tuvo Gila, excelso desde la temporada pasada liderando la defensa ‘biancoceleste’ y autor de un error único que condenó a los suyos en Turín. [–> Allí murió el Lazio, en la orilla, regalando oxígeno a una ‘Juve’ que, aunque muy plana, sumó 3 puntos claves en la carrera por el título. (Justcalcio.com)

La Juventus vince tra le polemiche - Lazio furiosa con Rocchi : “Sta prendendo una brutta piega” - Devo fare davvero i complimenti ai ragazzi. itAnche Provedel prova a smorzare i toni: “L’episodio Douglas Luiz-Patric? Non sono nelle condizioni di giudicare, poi non fa parte di me parlare di queste cose. Fabiani, Ds della Lazio (LaPresse) – Calciomercato. È un episodio dal sala VAR e dovevano richiamare l’arbitro com’era successo prima per l’espulsione di Romagnoli“, chiosa Fabiani in ... (Calciomercato.it)

Juventus-Lazio non è ancora finita : l’accusa è pesantissima - Un risultato che ha lasciato l’amaro in bocca alla Lazio e nel post partita la società ha sfogato tutta la propria frustrazione per le (non) decisioni del Var. Juventus-Lazio, Caicedo contro l’arbitro: “In 12 contro 10” A gettare ulteriore benzina sul fuoco ci ha pensato Felipe Caicedo, ex attaccante della Lazio. (Calciomercato.it)