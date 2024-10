È pronto in Italia il farmaco anti-bronchiolite, quali bambini rientrano nella campagna di immunizzazione (Di domenica 20 ottobre 2024) La bronchiolite è un'infiammazione dei bronchioli, la parte finale dei bronchi. Nel 2023 per questa patologia sono stati ricoverati in Italia 15.000 pazienti, spesso neonati con meno di un anno di vita. 3.000 sono dovuti andare in terapia intensiva. A novembre comincerà una campagna di immunizzazione. Fanpage.it - È pronto in Italia il farmaco anti-bronchiolite, quali bambini rientrano nella campagna di immunizzazione Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Laè un'infiammazione dei bronchioli, la parte finale dei bronchi. Nel 2023 per questa patologia sono stati ricoverati in15.000 pazienti, spesso neonati con meno di un anno di vita. 3.000 sono dovuti andare in terapia intensiva. A novembre comincerà unadi

Bronchiolite - il nuovo vaccino sarà gratuito per i neonati in tutt'Italia - Per prevenire l'epidemia stagionale di virus respiratorio sinciziale, il farmaco sarà gratuito e a disposizione di tutti i bambini delle regioni italiane, pur non essendo incluso nei Livelli Essenziali di Assistenza. Lo ha reso noto, attraverso una nuova nota, il Ministero della Salute. (Vanityfair.it)