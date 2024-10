Doveva lasciare il Napoli in estate, affare sfumato l’ultimo giorno di mercato: il retroscena inedito (Di domenica 20 ottobre 2024) Doveva lasciare il Napoli in estate, ma l’affare è sfumato l’ultimo giorno di calciomercato: il retroscena inedito sul centrocampista Il mercato, si sa, è imprevedibile e può nascondere colpi di scena dietro l’angolo. E’ anche questo il caso del Napoli, che la scorsa estate ha vissuto una vera e propria odissea con Victor Osimhen. L’attaccante ha lasciato gli azzurri solamente in prestito e dopo il 31 agosto, firmando con il Galatasaray. La fine, almeno per un anno, di una telenovela che ha accompagnato stampa e tifosi per oltre 3 mesi. Affari conclusi, ma anche affari sfumati, come è successo con Mario Rui. Il portoghese è rimasto in azzurro nonostante Antonio Conte avesse deciso di metterlo fuori rosa e ha rifiutato ogni possibile offerta. Una scelta che lo ha portato a sedersi in tribuna e a rompere i rapporti con il suo agente Mario Giuffredi. Spazionapoli.it - Doveva lasciare il Napoli in estate, affare sfumato l’ultimo giorno di mercato: il retroscena inedito Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di domenica 20 ottobre 2024)ilin, ma l’di calcio: ilsul centrocampista Il, si sa, è imprevedibile e può nascondere colpi di scena dietro l’angolo. E’ anche questo il caso del, che la scorsaha vissuto una vera e propria odissea con Victor Osimhen. L’attaccante ha lasciato gli azzurri solamente in prestito e dopo il 31 agosto, firmando con il Galatasaray. La fine, almeno per un anno, di una telenovela che ha accompagnato stampa e tifosi per oltre 3 mesi. Affari conclusi, ma anche affari sfumati, come è successo con Mario Rui. Il portoghese è rimasto in azzurro nonostante Antonio Conte avesse deciso di metterlo fuori rosa e ha rifiutato ogni possibile offerta. Una scelta che lo ha portato a sedersi in tribuna e a rompere i rapporti con il suo agente Mario Giuffredi.

