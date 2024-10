Inter-news.it - Douglas Luiz, il pugno a Patric e l’ombra della prova TV: Inter-Juventus a rischio?

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di domenica 20 ottobre 2024)è stato protagonista in negativo di-Lazio per aver sferrato un. Un gesto che è sfuggito sia all’arbitro che al VAR, ma che ha scatenato un’ondata di polemiche. Conall’orizzonte, si apre la possibilità che laTV possa essere utilizzata per sanzionare il centrocampista.SQUALIFICA – Ilsferrato daall’83’ di-Lazio sta generando forti polemiche e potrebbe avere ripercussioni importanti in vista dell’attesissimo. L’episodio, sfuggito sia all’arbitro che al VAR, ha provocato indignazione sui social e nei media, con molti che chiedono unvento del giudice sportivo tramite laTV. La giustizia sportiva potrebbe effettivamentevenire, dato che il regolamento consente l’utilizzoTV per episodi violenti non rilevati in campo.