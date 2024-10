Donald Trump ai fornelli: il candidato riprende il lavoro nei fast food per criticare Kamala Harris (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter In un insolito evento, Donald Trump ha indossato il grembiule e ha preso parte, seppur per poco tempo, alle attività lavorative di un ristorante McDonald’s in Pennsylvania. Questo gesto, apparentemente ludico, è stato sfruttato dal candidato repubblicano a poche settimane dalle elezioni americane del 5 novembre per lanciare una critica alla sua avversaria, Kamala Harris, sottolineando la sua esperienza nel mondo del lavoro giovanile. Tra battute e alti e bassi, Trump ha voluto dimostrare l’importanza delle esperienze lavorative per i giovani. Donald Trump e il lavoro nei fast food Nella giornata trascorsa in uno dei McDonald’s della Pennsylvania, Trump ha interagito con i clienti e i dipendenti, impegnandosi a preparare cibi come le famose patatine fritte. Gaeta.it - Donald Trump ai fornelli: il candidato riprende il lavoro nei fast food per criticare Kamala Harris Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter In un insolito evento,ha indossato il grembiule e ha preso parte, seppur per poco tempo, alle attività lavorative di un ristorante Mc’s in Pennsylvania. Questo gesto, apparentemente ludico, è stato sfruttato dalrepubblicano a poche settimane dalle elezioni americane del 5 novembre per lanciare una critica alla sua avversaria,, sottolineando la sua esperienza nel mondo delgiovanile. Tra battute e alti e bassi,ha voluto dimostrare l’importanza delle esperienze lavorative per i giovani.e ilneiNella giornata trascorsa in uno dei Mc’s della Pennsylvania,ha interagito con i clienti e i dipendenti, impegnandosi a preparare cibi come le famose patatine fritte.

