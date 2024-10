DIRETTA Serie A, Roma-Inter 0-0 | Traversa Mkhitaryan – LIVE (Di domenica 20 ottobre 2024) Ultimo, e atteso, partita di questa domenica, valida per l’ottava giornata del campionato di Serie A: la Roma ospita l’Inter campione d’Italia in carica Dopo le partite giocate sabato e quelle di quest’oggi, dal lunch match fino a quella delle 18 tra Cagliari e Torino, chiude la domenica dell’ottava giornata del campionato di Serie A l’attesissima sfida tra la Roma e l’Inter. Simone Inzaghi (LaPresse) – Calciomercato.itI padroni di casa, guidati in panchina da Ivan Juric, arrivano a questo appuntamento dopo il pareggio ottenuto nel turno precedente contro il Monza del campione del mondo 2006 Alessandro Nesta, arrivato dopo l’iniziale vantaggio siglato da Artem Dovbyk. Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Roma-Inter 0-0 | Traversa Mkhitaryan – LIVE Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Ultimo, e atteso, partita di questa domenica, valida per l’ottava giornata del campionato diA: laospita l’campione d’Italia in carica Dopo le partite giocate sabato e quelle di quest’oggi, dal lunch match fino a quella delle 18 tra Cagliari e Torino, chiude la domenica dell’ottava giornata del campionato diA l’attesissima sfida tra lae l’. Simone Inzaghi (LaPresse) – Calciomercato.itI padroni di casa, guidati in panchina da Ivan Juric, arrivano a questo appuntamento dopo il pareggio ottenuto nel turno precedente contro il Monza del campione del mondo 2006 Alessandro Nesta, arrivato dopo l’iniziale vantaggio siglato da Artem Dovbyk.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

DIRETTA Serie A - Roma-Inter 0-0 |Svilar salva su Thuram – LIVE - Il giovedì antecedente alla sfida di campionato, i giallorossi erano stati sconfitti nel secondo turno del nuovo format dell’Europa League dall’Elfsborg, restando inchiodati a quota 1 punto in classifica, grazie al pareggio casalingo ottenuto contro l’Athletic Bilbao all’esordio. itI padroni di casa, guidati in panchina da Ivan Juric, arrivano a questo appuntamento dopo il pareggio ottenuto nel ... (Calciomercato.it)

Calcio Femminile : la Roma torna a ruggire in Serie A. Pari fra Inter e Juventus - bene il Como - Calcio femminile, la Fiorentina vince in Serie A. Leggermente meglio le bianconere, ma alla fine un punto che soddisfa entrambe le formazioni e che consente alle piemontesi di mantenere la vetta della classifica. Dopo gli anticipi di ieri, la Serie A Femminile ha mandato in archivio la settima giornata della sua stagione 2024-2025, con tre partite che hanno offerto responsi importanti in tutte ... (Oasport.it)

DIRETTA Serie A - Roma-Inter | Le formazioni ufficiali – LIVE - Il giovedì antecedente alla sfida di campionato, i giallorossi erano stati sconfitti nel secondo turno del nuovo format dell’Europa League dall’Elfsborg, restando inchiodati a quota 1 punto in classifica, grazie al pareggio casalingo ottenuto contro l’Athletic Bilbao all’esordio. S. it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Olimpico’ di Roma. (Calciomercato.it)