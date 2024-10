Lopinionista.it - De Corato all’80° anniversario dalla strage dei Piccoli Martiri di Gorla

Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) MILANO – «Questa mattina ho partecipato alla commemorazione deidi, nell’omonima piazza insieme ad altri esponenti di Fratelli d’Italia, depositando una corona di fiori a nome dell’intero nostro Partito, nell’80°dei. Dal 2010, inoltre, sono firmatario della proposta di Legge per istituire il 20 ottobre quale “Giorno del ricordo delladeidi”. Ho espresso la mia vicinanza e la mia solidarietà ai familiari delle vittime e alla comunità di, che in tutti questi anni hanno tenuto vivo il ricordo di unache è una ferita profonda per tutta la città di Milano. Ancora oggi, infatti, questo eccidio colpisce i nostri cuori. In pochi secondi, un luogo votato alla crescita e all’educazione dei bambini si trasformò in un enorme cimitero».