Creature Commandos | ecco il primo trailer della serie DCU

(Di domenica 20 ottobre 2024)ilDCU In occasione del Comic Con di New York,ildi, laanimata di James Gunn che inaugura il DCU. Ladebutta il 5 dicembre su Max, e probabilmente in contemporanea in Italia sui canali Sky. Tutto quello che sappiamo suLaanimata, composta da 7 episodi, sarà trasmessa in streaming su Max e avrà come protagonisti David Harbour  nel ruolo di Eric Frankenstein/Mostro di Frankenstein, Indira Varma nel ruoloSposa, Maria Bakalova di GuardianiGalassia Vol. 3 nel ruoloPrincipessa Ilana Rostovic, Zoe Chao nel ruoloDott.ssa Nina Mazursky, Alan Tudyk nel ruolo del Dottor Phosphorus, Sean Gunn nel ruolo di Weasel e Frank Grillo nel ruolo di Rick Flag Senior.