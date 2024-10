"Come ti permetti?". Alan Friedman, cos'è successo veramente dietro le quinte a Ballando (Di domenica 20 ottobre 2024) Una serataccia, per Alan Friedman. Nell'ultima puntata di Ballando con le stelle, il giornalista americano sarebbe stato protagonista, secondo un assai dettagliato retroscena del sito Davidemaggio.it, di una scenata sopra le righe contro un membro dello staff di Milly Carlucci. "Una cosa grave - si legge -, la Rai voleva cacciarlo". Sarebbe addirittura arrivata una lettera di richiamo. Non è dato sapere a cosa fosse legato lo sfogo, ma di sicuro già durante la trasmissione Friedman ha tradito un certo nervosismo. Lo spareggio (vinto) in coppia con Giada Lini contro Sonia Bruganelli e il maestro Carlo Aloia non ha evidentemente rasserenato gli animi. La "colpa", se così si può dire, è della giuria: Alberto Matano, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli lo hanno stroncato (la Lucarelli dandogli addirittura 0). Liberoquotidiano.it - "Come ti permetti?". Alan Friedman, cos'è successo veramente dietro le quinte a Ballando Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Una serataccia, per. Nell'ultima puntata dicon le stelle, il giornalista americano sarebbe stato protagonista, secondo un assai dettagliato retroscena del sito Davidemaggio.it, di una scenata sopra le righe contro un membro dello staff di Milly Carlucci. "Una cosa grave - si legge -, la Rai voleva cacciarlo". Sarebbe addirittura arrivata una lettera di richiamo. Non è dato sapere a cosa fosse legato lo sfogo, ma di sicuro già durante la trasmissioneha tradito un certo nervosismo. Lo spareggio (vinto) in coppia con Giada Lini contro Sonia Bruganelli e il maestro Carlo Aloia non ha evidentemente rasserenato gli animi. La "colpa", se così si può dire, è della giuria: Alberto Matano, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli lo hanno stroncato (la Lucarelli dandogli addirittura 0).

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Alberto Matano mi ha definito ‘orrendo’ - come si permette? Non lo accetto” : la rabbia di Alan Friedman a Domenica In - Io ho lavorato alla Casa Bianca, ho scritto 10 best seller e vinto 4 Pulitzer, ho seguito 11 capi di Stato e qui a Ballando mi sono messo in gioco. Il giornalista, ospite a Domenica In insieme alla sua maestra di ballo Giada Lini, ha criticato duramente i commenti ricevuti dopo la sua esibizione nella puntata di sabato 19 ottobre, in particolare quelli di Alberto Matano, Fabio Canino e Selvaggia ... (Ilfattoquotidiano.it)

Alan Friedman - violento scontro a Ballando con le Stelle : ecco con chi - i nuovi retroscena - Alan Friedman, violento scontro a Ballando con le Stelle: ecco con chi, i nuovi retroscena del dietro le quinte del programma di Milly Carlucci. L'articolo Alan Friedman, violento scontro a Ballando con le Stelle: ecco con chi, i nuovi retroscena proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. . (Blogtivvu.com)

"Suo marito è friccicarello in tutto?". Mara Venier fa una domanda intima alla moglie di Alan Friedman - la risposta - Protagonista dell'ultima puntata di Domenica In è Alan Friedman, al centro delle polemiche dopo l'ultima puntata di ieri di Ballando con le stelle. Nella diretta di ieri infatti il giornalista è stato "distrutto" dai voti dei giudici, che hanno ritenuto non valida la sua esibizione. Oggi Mara... (Today.it)