Chiara Ferragni, il socio storico Pasquale Morgese vuole farle causa: «Il bilancio del 2023 è sparito, chiederà i danni» (Di domenica 20 ottobre 2024) Chiara Ferragni potrebbe perdere presto un altro pilastro del suo impero. Dopo il manager e amico Fabio Maria Damato, sul piede di guerra ci sarebbe Pasquale Morgese, socio storico

"Il bilancio è sparito" : guai enormi per Chiara Ferragni - chi sta per farle causa - Tramite il suo avvocato Filippo Garbagnati, Morgese ha avanzato una richiesta formale, avvertendo che, in caso di ulteriori ritardi o mancata risposta, potrebbero esserci “gravi conseguenze”. Morgese sarebbe pronto a ricorrere all'articolo 2409 del codice civile, il quale prevede che "se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi ... (Liberoquotidiano.it)

I conti di Chiara Ferragni non tornano. E ora il suo socio di minoranza vuole chiederle i danni per «gravi irregolarità» - Ora, che Ferragni, Barletta e i vertici di Fenice abbiano commesso «gravi irregolarità» di gestione è tesi tutta da dimostrare. Su quali basi? La motivazione in punta di diritto andrebbe ricercata nell’articolo 2409 del codice civile, che prevede che «se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono ... (Open.online)